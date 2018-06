Selm (AFP) Bei einem Busunfall ist am Donnerstagmorgen im nordrhein-westfälischen Selm eine zunächst unbekannte Zahl von Flüchtlingen verletzt worden. Der mit rund 80 Flüchtlingen besetzte Bus war bei Gegenverkehr von der Straße abgekommen und in einem Graben auf die Seite gekippt, wie die Polizei in Unna mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.