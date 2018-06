Frankfurt/Main (AFP) Die genossenschaftlichen Zentralbanken DZ Bank und WGZ Bank wollen sich zur drittgrößten deutschen Bank zusammenschließen. Die Fusion solle im Frühjahr 2016 offiziell besiegelt und kurz darauf von den beiden Hauptversammlungen abgesegnet werden, teilten die DZ Bank und die WGZ Bank am Donnerstag mit. Die vereinigte Zentralbank mit dem Namen DZ Bank soll demnach am 1. August 2016 an den Start gehen. Beide Seiten erhoffen sich dadurch Einsparungen von mindestens 100 Millionen Euro pro Jahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.