Berlin (AFP) Mit Klagen gegen mehrere Bundesländer will die Deutsche Umwelthilfe (DUH) die Einhaltung von Grenzwerten für Luftverschmutzung aus Dieselfahrzeugen erreichen. Außerdem beantragte die Umweltschutzorganisation Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen die Umweltministerien von Bayern und Hessen, weil diese bereits rechtskräftige Urteile zur Durchsetzung von Grenzwerten nicht umsetzten, wie die DUH am Donnerstag in Berlin mitteilte. Damit drohten den Ministerien nun hohe Strafzahlungen.

