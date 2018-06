Delmenhorst (AFP) Im niedersächsischen Berne ist ein Auto von einem Traktoranhänger regelrecht aufgeschlitzt worden. Eine 79-jährige Autoinsassin wurde dabei tödlich verletzt, wie die Polizei am Donnerstag in Delmenhorst mitteilte. Der 59-jährige Fahrer des Wagens und dessen 61-jährige Ehefrau wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Fahrer des Ackerschleppers blieb hingegen unverletzt.

