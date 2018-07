Berlin (AFP) Deutschland und Österreich wollen bei den EU-Partnerländern auf eine rasche Umsetzung der Beschlüsse zur Flüchtlingskrise drängen. Beide Regierungen hätten nun die gemeinsame Aufgabe, "jene Länder, die besonders betroffen sind, wachzurütteln bei der Umsetzung", sagte Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann am Donnerstag bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Die Beschlüsse der EU zum weiteren Vorgehen seien richtig. Aber an der Umsetzung müsse "hart" gearbeitet werden, sagte Faymann. "Es kommt auf das Tempo an."

