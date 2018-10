Hamburg (AFP) Xavier Naidoo wird im nächsten Jahr für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) antreten. Das teilte der NDR am Donnerstag in Hamburg mit. Demnach wird es keinen nationalen Vorendentscheid über den deutschen Vertreter geben. Die Zuschauer sollen jedoch über den Song entscheiden können, mit dem Xavier Naidoo im Mai in Stockholm auf die Bühne geht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.