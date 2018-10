Berlin (AFP) Die beiden deutschen Fluggesellschaften TUIfly und Airberlin landen auf einer Rangliste der weltweit umweltfreundlichsten Airlines in der Spitzengruppe. Auf dem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Airline Index der Klimaschutzorganisation atmosfair erreicht TUIfly Platz drei, Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Airberlin kommt auf Platz acht. Dahinter folgen aus deutscher Sicht Condor auf Platz 18 und weit abgeschlagen auf Platz 68 die Lufthansa.

