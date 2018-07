Quito (AFP) Wegen des Klimaphänomens El Niño hat Ecuador für 17 von 24 Provinzen den Ausnahmezustand ausgerufen. Präsident Rafael Correa sagte am Mittwoch (Ortszeit), damit solle im Falle einer hereinbrechenden Naturkatastrophe die "notwendige und unverzichtbare" Nothilfe gewährleistet werden. Die in Quito vorliegenden Daten zeigten, dass der Wasserstand an der Pazifikküste ungewöhnlich hoch sei. Dadurch werde die Infrastruktur an der Küste bedroht.

