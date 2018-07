Lesbos (AFP) EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis hat bei einem Besuch auf Lesbos weitere Hilfen für Griechenland in der Flüchtlingskrise gefordert. "Wir müssen vor Ort sofort handeln", sagte der Litauer, der auf der Ägäis-Insel am Donnerstag unter anderem mehrere Gesundheitszentren für Flüchtlinge besuchte. "Alle europäischen Hauptstädte müssen verstehen, was hier los ist", sagte Andriukaitis. Während viele Helfer bereit seien, sich "24 Stunden am Tag" um die Flüchtlinge zu kümmern, bauten manche Länder inzwischen Zäune auf, um die Hilfesuchenden abzuwehren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.