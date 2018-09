Brüssel (AFP) Ungarn wird von der EU wegen der Vergabe eines Bauauftrags für zwei Atomreaktoren an Russland gerügt. Die EU-Kommission leitete ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Budapest ein, wie sie am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Demnach hat die Behörde Bedenken, ob das Vorhaben mit dem EU-Vergaberecht in Einklang steht, das eine faire und transparente Auftragsvergabe vorschreibt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.