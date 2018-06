Brüssel (AFP) Nach den Anschlägen von Paris hat der Leiter der europäischen Polizeibehörde Europol, Rob Wainwright, die EU-Staaten aufgefordert, mehr Informationen über Terrorismusverdächtige auszutauschen. Europa sehe sich der stärksten Bedrohung "der vergangenen zehn Jahre" gegenüber, sagte Wainwright vor dem Innenausschuss des Europaparlaments am Donnerstag. Weitere Anschläge seien "wahrscheinlich". Angesichts von "enorm vielen Verdächtigen in vielen Ländern" benötige die EU "ein echtes System für den Austausch von Informationen und Ermittlungsergebnissen". Nur so könnten weitere Anschläge verhindert werden.

