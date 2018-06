Mumbai (dpa) - Indiens biedere Film-Zensoren haben die Küsse im jüngsten James-Bond-Film "Spectre" gekürzt. Die Knutschszenen seien "zu ausschweifend", begründete das zuständige Gremium seine Entscheidung laut der Zeitung "Times of India".

Die Zeitung titelt, in Indien habe James Bond "nur die halbe Lizenz zum Küssen". Der Agententhriller läuft am Freitag auf dem Subkontinent an. Der Bond-Darsteller Daniel Craig angelt sich darin Léa Seydoux und Monica Bellucci.

Bis vor einigen Jahren wurden Küsse in Bollywood-Filmen kaum gezeigt. Oft gab es einen Schnitt kurz bevor sich die Lippen berührten - oft wurden stattdessen zwei sich zuneigende Blumen gezeigt.