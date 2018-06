Paris (AFP) Nach den Anschlägen von Paris will Frankreich seine Luftangriffe gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak nochmals verstärken. Präsident François Hollande habe die erforderlichen Befehle zur "Intensivierung" der Militäreinsätze gegen den IS erteilt, erklärte der Elysée-Palast am Donnerstag nach einer Sitzung des Verteidigungsrats.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.