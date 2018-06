Moskau (AFP) Der russische Generalstabschef Waleri Gerasimow und sein französischer Kollege Pierre de Villiers haben sich erstmals über den Militäreinsatz beider Länder in Syrien ausgetauscht. In einem einstündigen Telefonat hätten die beiden Armeechefs über die Koordinierung der Luftangriffe und das weitere Vorgehen gegen die "IS-Terroristen" gesprochen, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag in Moskau.

