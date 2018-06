Mumbai (AFP) Die für ihre Prüderie berüchtigte indische Filmgenehmigungsbehörde hat zwei Kuss-Szenen im neuen James-Bond-Abenteuer "Spectre" zensiert. Die Küsse zwischen Hauptdarsteller Daniel Craig und seinen Gespielinnen Monica Bellucci und Léa Seydoux seien gekürzt worden, teilte der Chef der Zentralen Behörde für Filmzertifizierung (CBFC), Pahlaj Nihalani, in Mumbai mit. Freigegeben wurde der Film, der am Freitag in den indischen Kinos anläuft, ab zwölf Jahren.

