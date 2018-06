Rom (AFP) Auf der Grundlage eines Hinweises der USA fahnden italienische Sicherheitskräfte nach fünf Verdächtigen, die dschihadistische Anschläge auf touristische Ziele in Rom und Mailand geplant haben sollen. Außenminister Paolo Gentiloni sagte dem TV-Sender Rai 3 am Donnerstag, die Fahndung sei am Mittwochnachmittag eingeleitet worden.

