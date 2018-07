Jerusalem (AFP) Ein israelischer Polizist, der im Sommer 2014 bei gewalttätigen Protesten einen 15-jährigen palästinensischen US-Bürger schwer misshandelt hatte, ist zu sechs Wochen gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Wie die Tageszeitung "Haaretz" am Donnerstag meldete, machte das Jerusalemer Bezirksgericht am Vortag in seinem Urteil mildernde Umstände geltend, weil der geständige Grenzschutzbeamte nicht vorbestraft war und wegen der Tat aus dem Polizeidienst entlassen wurde.

