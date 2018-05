Stockholm (AFP) Nach zweitägiger Fahndung haben die schwedischen Behörden am Donnerstag einen Mann festgenommen, der wegen der "Planung eines Terrorakts" gesucht wurde. Der 25-jährige Iraker, der über Syrien ins Land gekommen sein soll, sei in einer Unterkunft für Asylbewerber in der nordöstlichen Ortschaft Boliden in Gewahrsam genommen worden, teilten die Behörden mit. Die Festnahme sei ohne Zwischenfälle verlaufen, der Mann solle nun verhört werden.

