New York (AFP) Frankreich hat am Donnerstag einen UN-Resolutionsentwurf zum Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vorgelegt. In dem Text fordert Paris die Mitgliedstaaten auf, "ihre Anstrengungen zur Verhinderung und Vorbeugung von Terrorakten insbesondere des IS zu verdoppeln und miteinander zu koordinieren". Es müssten alle "notwendigen Maßnahmen" getroffen werden, um die Extremistengruppe zu bekämpfen.

