New York (AFP) Der Menschenrechtsausschuss der UN-Vollversammlung hat Nordkorea erneut wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gerügt. In dem Ausschuss stimmten am Donnerstag 112 Länder für eine von Japan und der EU vorgelegte Resolution, die Pjöngjang unter anderem zur Schließung seiner Gefangenenlager auffordert, in denen mehr als 100.000 Häftlinge unter schrecklichen Bedingungen einsitzen sollen. Gegen den Text votierten 19 UN-Mitglieder, 50 Länder enthielten sich. Die Resolution geht nun an das Plenum der Vollversammlung, eine Verabschiedung im kommenden Monat gilt als Formalität.

