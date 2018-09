New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat die Ermordung der beiden Geiseln aus Norwegen und China durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) scharf verurteilt. Der Mord an Ole Johan Grimsgaard-Ofstad und Fan Jinghui sei "abscheulich und feige", hieß es am Donnerstag in einer einstimmigen Erklärung der 15 Mitglieder des Gremiums. Der Sicherheitsrat forderte alle UN-Mitgliedstaaten auf, mit Norwegen und China "aktiv zusammenzuarbeiten", um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu sehen. Der IS müsse "besiegt", die von ihm verbreitete Intoleranz, Gewalt und Hass müssten "ausgerottet" werden.

