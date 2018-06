New York (AFP) Der Online-Bezahldienst Square hat ein durchwachsenes Börsendebüt hingelegt. Der Aktienkurs des US-Unternehmens schnellte nach Handelsbeginn am Donnerstag an der New Yorker Wall Street zwar um rund 56 Prozent auf mehr als 14 Dollar (13,1 Euro) nach oben, am Vorabend des Börsengangs hatte Square den Ausgabepreis aber deutlich nach unten korrigieren müssen. Eigentlich wollte das Unternehmen zwischen elf und 13 Dollar pro Anteilsschein, angesichts der schwachen Nachfrage wurde der Ausgabepreis dann aber auf nur neun Dollar festgelegt.

