Las Vegas (AFP) Der brasilianische Sänger Roberto Carlos ist anlässlich der Verleihung der Latin Grammys zur "Person des Jahres" gekürt worden. Der 74-jährige Balladensänger, der als "König der Latino-Musik" bekannt wurde, zeigte sich am Mittwoch (Ortszeit) bei der Zeremonie in Las Vegas gerührt über die Auszeichnung. "Das ist zweifellos ein sehr besonderer Moment in meinem Leben", sagte Carlos. "Ich bin sehr stolz auf alles, was ich erreicht habe."

