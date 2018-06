Washington (AFP) Auf einen in Saudi-Arabien geborenen Dschihadisten, der für den Islamischen Staat (IS) ausländische Kämpfer rekrutieren soll, haben die USA ein Kopfgeld in Millionenhöhe ausgesetzt. Hinweise, die zur Ergreifung von Tirad al-Dscharba führten, würden mit fünf Millionen Dollar (4,7 Millionen Euro) belohnt, teilte das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch (Ortszeit) mit. Al-Dscharba ist auch unter seinem Kampfnamen Abu Mohammed al-Schimali bekannt und gilt als hochrangiges Mitglied der Dschihadistenorganisation IS.

