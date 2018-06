Brüssel (AFP) Nach den Anschlägen von Paris hat die belgische Justiz einen weiteren Verdächtigen angeklagt. Wie die belgische Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wurde ein Strafverfahren gegen einen Verdächtigen eingeleitet, der am Donnerstag bei Razzien in Brüssel festgenommen worden war. Ihm werden demnach Beteiligung an Terroranschlägen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Bei den Razzien in Brüssel waren am Donnerstag insgesamt neun Verdächtige im Zusammenhang mit den Pariser Anschlägen festgenommen worden.

