Berlin (AFP) Der Absatz von Pestiziden, die für Bienen gefährlich sind, ist im vergangenen Jahr in Deutschland leicht gestiegen - trotz eines Teilverbots der Europäischen Union. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor. Demnach sank der Absatz von sogenannten Neonikotinoiden von 2012 auf 2013 stark von 342 auf 200 Tonnen, stieg im Jahr 2014 aber wieder auf 207 Tonnen an. "Das macht deutlich: Die bisherigen Teilverbote der Europäischen Union für Neonikotinoide reichen nicht aus", erklärte der Grünen-Abgeordnete Harald Ebner in Berlin.

