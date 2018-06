Berlin (AFP) Die Bundespolizei stärkt ihre Präsenz an der deutsch-österreichischen Grenze durch den Einsatz 150 weiterer Beamter. Damit sollten die "Anstrengungen bei stichprobenartigen Kontrollen an der Grünen Grenze sowie bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität" intensiviert werden, erklärte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Freitag in Berlin. Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen kontrolliert die Bundespolizei seit Mitte September die Grenze zu Österreich. Bislang waren dort 1500 Bundespolizisten im Einsatz.

