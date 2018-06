Brüssel (AFP) Beim EU-Sondertreffen nach den Anschlägen in Paris hat Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve seine Kollegen "dringend" aufgefordert, den gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus in Europa zu verbessern. Die EU habe "zu viel Zeit bei einer Reihe von Fragen verloren", sagte Cazeneuve am Freitag in Brüssel. Die dort tagenden Innen- und Justizminister müssten nun "die Entscheidungen treffen, die geboten sind".

