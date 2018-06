Brüssel (AFP) Nach den Anschlägen von Paris wollen die EU-Innen- und Justizminister die Kontrollen in Registrierungszentren für Flüchtlinge verschärfen. Die Mitgliedstaaten seien aufgefordert, die sogenannten Hotspots in Hauptankunftsländern wie Griechenland und Italien "mit der einschlägigen Technologie auszustatten", heißt es im letzten Entwurf für das Sondertreffen der Minister am Freitag in Brüssel, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Die Polizeibehörde Europol soll demnach Beamte in die Hotspots entsenden, "um den Überprüfungsprozess zu unterstützen".

