Hamburg (AFP) Vizekanzler Sigmar Gabriel und Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (beide SPD) haben sich für feste Zahlen bei der Aufnahme syrischer Flüchtlinge ausgesprochen, sollte die EU mit der Türkei ein gemeinsames Vorgehen in der Flüchtlingspolitik vereinbaren. "Wenn diese Zusammenarbeit mit der Türkei also gelingt, dann sollte – im Gegenzug – im Rahmen einer europäischen Anstrengung Deutschland in Zukunft Kontingente syrischer Flüchtlinge aufnehmen, wie es dies bei anderen Bürgerkriegskonflikten schon getan hat", schreiben Gabriel und Steinmeier in einem am Freitag veröffentlichten Gastbeitrag für "Spiegel Online".

