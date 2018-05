Berlin (AFP) Die Bundesregierung hält auch nach dem Angriff auf ein Hotel in Mali an ihren Überlegungen zur Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in dem westafrikanischen Land fest. Die Tat habe "keinen Einfluss auf die Planungen", sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Freitag in Berlin. Eine derart "groß angelegte Mission" werde nicht von einzelnen Vorkommnissen abhängig gemacht. Die Bundeswehr werde die Geschehnisse in der malischen Hauptstadt aber "im Nachhinein klug analysieren müssen".

