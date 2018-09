Arnsberg (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen einen Flüchtling im nordrhein-westfälischen Arnsberg übernommen, der die Anschläge in Paris angeblich Tage zuvor angekündigt haben soll. Ob der festgenommene 39-jährige Algerier Mitwisser ist oder sich nur wichtig machen wollte, werde derzeit geprüft, sagte ein Behördensprecher am Freitag in Karlsruhe.

