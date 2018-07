Washington (AFP) Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger wird die offizielle Delegation der Vereinigten Staaten beim Staatsakt für den verstorbenen Altkanzler Helmut Schmidt (SPD) anführen. Das teilte das Weiße Haus am Freitag in Washington mit. Außerdem werde der US-Botschafter in Deutschland, John Emerson, an der Trauerfeier am 23. November in Hamburg teilnehmen.

