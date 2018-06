Fulda (AFP) Bei Auseinandersetzungen in einer Asylbewerberunterkunft im hessischen Homberg sind sechs Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gerieten in der Einrichtung am Donnerstagabend etwa 50 Syrer und Afghanen aneinander, der Streit entwickelte sich zu einer Schlägerei. Dabei wurden sechs Menschen leicht verletzt, sie wurden ins Krankenhaus gebracht oder direkt vor Ort behandelt.

