Bamako (AFP) Bei einer Geiselnahme mutmaßlicher islamistischer Attentäter sind am Freitag in einem Luxushotel in der malischen Hauptstadt Bamako mindestens 22 Menschen getötet worden. Das teilten malische Sicherheitskräfte nach dem neunstündigen Einsatz zur Rettung der rund 170 Geiseln aus dem Hotel Radisson Blu mit. Nach Angaben des malischen Militärs wurden zwei Angreifer getötet. Vier Deutsche überlebten das Drama unversehrt.

