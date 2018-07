Augsburg (AFP) Vor Beginn des Grünen-Parteitags haben führende Parteivertreter zu einem realistischen Kurs in der Flüchtlingspolitik geraten. "So schmerzhaft es ist, es werden nicht alle bleiben können", sagte Parteichef Cem Özdemir mit Blick auf die neu ankommenden Flüchtlinge zur "Augsburger Allgemeinen" (Freitagsausgabe). Für Flüchtlinge, die aus wirtschaftlicher Not kämen, sei das Asylrecht "eine Sackgasse".

