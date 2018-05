Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat eine "Erosion des katholischen Glaubens" in Deutschland beklagt. Gerade in traditionell katholischen Gebieten sei "ein sehr starker Rückgang des sonntäglichen Gottesdienstbesuchs und des sakramentalen Lebens zu verzeichnen", zitierte die Bischofskonferenz am Freitag aus der Ansprache des Papstes zum Abschluss eines Besuchs der deutschen Bischöfe im Vatikan. "Wo in den 60er Jahren noch weiträumig fast jeder zweite Gläubige regelmäßig sonntags zu Heiligen Messe ging, sind es heute vielfach weniger als zehn Prozent", klagte das Kirchenoberhaupt demnach.

