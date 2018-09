Frankfurt/Main (AFP) Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit sieht den geplanten "Jobgipfel" der Lufthansa skeptisch. Die Voraussetzungen für ein solches Treffen sehe die Gewerkschaft derzeit "als nicht gegeben", erklärte Cockpit am Freitag in Frankfurt am Main. Die Gewerkschaft befürchte, dass die Airline das Treffen im Tarifstreit gegen sie verwenden könnte. Hintergrund ist ein Urteil des Hessischen Landesarbeitsgerichts, das den Streik der Piloten im September wegen der Vermischung von Konzern- und Versorgungsthemen verboten hatte.

