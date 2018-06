Düsseldorf (AFP) Angesichts der angespannten Lage nach der Terrorwarnung beim abgesagten Länderspiel in Hannover hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) an die Fans appelliert, auf Feuerwerk zu verzichten. "Die Fans sollten am Wochenende wissen, dass sie mit dem Zünden von Feuerwerk in dieser angespannten Situation in jedem Stadion eine Panik auslösen können", sagte GdP-Vize Jörg Radek der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vom Freitag. Er appelliere daher "an die Vernunft der Fußballfreunde, dass das nun wirklich kein Spaß mehr ist".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.