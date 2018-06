Berlin (AFP) Vier Deutsche haben nach Angaben von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) die bewaffnete Geiselnahme in einem Hotel in der malischen Hauptstadt Bamako überlebt. "Nach allem, was wir wissen, sind keine deutschen Staatsangehörigen zu Schaden gekommen", erklärte Steinmeier am Freitag. "Vier Deutsche haben das Hotel im Laufe des Tages unversehrt verlassen können." Zuvor hatte es geheißen, dass sich zwei Deutsche in Sicherheit bringen konnten.

