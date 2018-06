Wolfsburg (AFP) Der krisengeschüttelte Autobauer Volkswagen wird im kommenden Jahr deutlich weniger investieren als in den Vorjahren. "Für 2016 werden wir die Sachinvestitionen auf maximal zwölf Milliarden Euro reduzieren", sagte VW-Chef Matthias Müller am Freitag in Wolfsburg im Anschluss an eine Sitzung des Aufsichtsrates. Dies sei rund eine Milliarde Euro weniger als im Schnitt der vergangenen Jahre.

