Wiesbaden (AFP) Der Bauboom auf dem deutschen Wohnungsmarkt hält weiter an. Die Zahl der zwischen Januar und September 2015 genehmigten Wohnungen war 4,8 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt sei der Bau von 222.800 Wohnungen gestattet worden, das seien 10.300 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit setze sich der schon seit 2010 andauernde Aufwärtstrend bei den Baugenehmigungen fort, erklärten die Statistiker.

