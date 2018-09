Tampa (SID) - Die längste Siegesserie der New York Rangers seit über 40 Jahren ist gerissen: Nach neun Siegen verlor der viermalige Stanley-Cup-Gewinner in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL beim Vorjahresfinalisten Tampa Bay Lightning 1:2 und verpasste damit auch die vereinsinterne Bestmarke von zehn Erfolgen in Serie.

Zuletzt hatten die Rangers in der Saison 1972/73 neunmal hintereinander gewonnen. Die längste Siegesserie der NHL-Geschichte weisen die Pittsburgh Penguins auf (17 Spiele in der Saison 1992/93).

Trotz der Niederlage bleiben die New York Rangers mit 14:3 Siegen die Nummer eins im Osten. Nur die Dallas Stars (16:4) weisen eine noch bessere Bilanz auf. Vor der Pleite gegen Tampa hatten die Rangers zuletzt Ende Oktober bei den Philadelphia Flyers verloren.