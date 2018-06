Paris (AFP) In Paris findet am kommenden Freitag eine nationale Gedenkfeier zu Ehren der Opfer der Attentate statt. Wie die französische Präsidentschaft am Freitag mitteilte, findet die Zeremonie im Hof der historischen Militäranlage Hôtel des Invalides statt. In dem Gebäudekomplex befindet sich unter anderem Napoleons Grabstätte. Präsident François Hollande wird den Angaben zufolge die Trauerfeier leiten, die dann genau zwei Wochen nach der verheerenden Attentatsserie abgehalten wird.

