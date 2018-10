Paris (AFP) Französische Spezialkräfte sind an dem Einsatz zur Befreiung von Geiseln in einem Hotel in der malischen Hauptstadt Bamako beteiligt. Der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian habe auf Bitten der malischen Behörden die Entsendung von Spezialkräften angeordnet, teilte das Verteidigungsministerium in Paris am Freitag mit. Demnach kamen die Soldaten von Burkina Faso aus nach Mali. Sie seien seit 14.00 Uhr (MEZ) vor Ort, hieß es.

