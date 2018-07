Paris (AFP) Nach den Anschlägen von Paris nimmt die US-Spielwarenkette Toys "R" Us in Frankreich mehrere Spielzeugwaffen aus dem Handel. Die französischen Filialen seien angewiesen worden, 23 Modelle aus den Regalen zu nehmen, die von Sicherheitskräften für echte Waffen gehalten werden könnten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Entscheidung sei angesichts der Anschlagsserie vor einer Woche mit 130 Toten getroffen worden.

