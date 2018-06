Galveston (SID) - Profigolferin Sandra Gal (Düsseldorf) hat nach einer Steigerung am zweiten Tag des US-Turniers in Naples/Florida zumindest wieder eine Top-20-Platzierung im Visier. Die 30-Jährige spielte am Freitag auf dem Par-72-Kurs eine 69 und kletterte damit nach ihrer 72 zum Auftakt auf Rang 20 (141 Schläge). Caroline Masson (Gladbeck/148) enttäuschte dagegen erneut, wie am Donnerstag kam die 26-Jährige mit einer 74 ins Klubhaus.

Die Führung bei dem mit 2,0 Millionen Dollar dotierten Turnier übernahm Jang Ha Na aus Südkorea, die nach einer starken 65 bei insgesamt 134 Schlägen liegt.