Bogotá (AFP) Die kolumbianische Polizei hat 22 mutmaßliche Mitglieder einer Drogenschmugglerbande festgenommen, die Kokain und Heroin in Blumenlieferungen versteckt nach Europa geschmuggelt haben soll. Gegen fünf der Verdächtigen lägen Auslieferungsanträge der USA vor, erklärte die Polizei in Bogotá am Donnerstag. Die Verdächtigen versteckten laut Ermittlungen am Flughafen El Dorado Kokain und Heroin in für den Export bestimmte Blumenlieferungen. Auf diese Weise habe die Gruppe kleine, aber regelmäßige Lieferungen der Drogen nach Europa, Zentralamerika und in die USA geschmuggelt.

