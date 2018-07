Bamako (dpa) - Bei dem mutmaßlich islamistischen Terrorangriff auf ein Luxushotel in Malis Hauptstadt Bamako sind mehr als 80 der 170 Geiseln freigekommen. Das sagte ein Beamter des Innenministeriums. Die genauen Umstände ihrer Freilassung blieben zunächst unklar. Sicherheitskräfte hatten zuvor mit dem Sturm des Hotel Radisson begonnen. Die bewaffneten Angreifer sollen sich Berichten zufolge in einem oberen Stockwerk des Hotels verschanzt haben. In dem bei Geschäftsleuten und Diplomaten beliebten Hotel befanden sich auch französische, belgische, türkische und chinesische Staatsbürger.

