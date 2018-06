Hamburg (dpa) - Auch Promi-Paare streiten sich gerne mal über Kleinigkeiten: US-Schauspielerin Angelina Jolie kann ihren Mann Brad Pitt schon mit kleinen Dingen auf die Palme bringen. "Wenn ich unachtsam mit meinen Sachen umgehe, zum Beispiel meine Sonnenbrille irgendwo hinwerfe. Das macht ihn rasend", sagte die Oscar-Preisträgerin der "TV Movie". Sie hingegen ziehe sich zurück, wenn sie wütend sei. Das Schauspieler-Paar, das sich 2014 das Ja-Wort gegeben hatte, stand für die Romanze "By the Sea" erneut zusammen vor der Kamera. Der Film soll am 10. Dezember in deutsche Kinos kommen.

